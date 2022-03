Woensdag dook de eerste foto van Brittney Griner (31) op sinds de Amerikaanse basketbalster in februari in een Russische cel verdween. De 2m06 grote Griner werd op de luchthaven van Moskou gearresteerd met cannabisolie in haar koffer. Drugssmokkel, menen de plaatselijke autoriteiten, waarvoor ze tot tien jaar cel kan krijgen.