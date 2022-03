Omgekomen burgers of gesneuvelde soldaten in alle sereniteit begraven: ook dat is er niet meer bij in het belegerde Oekraïne. “De Russen zijn zelfs bang voor onze doden”, zegt de 52-jarige Oksana Shlonska. Ze heeft net haar man begraven in een dorpje nabij Kiev. Maar zelfs tijdens de begrafenis werd het kerkhof met granaten bestookt.