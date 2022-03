De lucht in huis filteren met een luchtreiniger van Ikea: onze gadget inspector geeft zijn oordeel

Ikea is van steeds meer markten thuis. Naast zetels, tafels, bedden en keukens, pakte de Zweedse interieurgigant eerder ook al uit met slimme speakers, slimme lampen en gadgets voor gamers. Een recente toevoeging die, letterlijk, een frisse wind doet waaien door het assortiment is de Starkvind. Een luchtreiniger voor thuis, die bovendien te bedienen is met een app en met de stem.