Milow kruipt voor videoclip in ‘Back to the Future’-auto: “Scherpe bocht maken is echt moeilijk”

Het Leuvense hitwonder Jonathan Vandenbroeck (40), bekend als Milow, toert door het land en houdt binnenkort halt in een theaterzaal in jouw buurt. “Ik ga gul zijn met hits, maar er zal ook plaats zijn voor nieuwe songs.” Eén van die songs doet erg denken aan Back to the Future...

Het succes van Milow reikt ver buiten onze landsgrenzen, maar de komende weken concentreert de Leuvenaar zich uitsluitend op zijn vaderland. In een minibezetting - samen met gitarist Tom Vanstiphout en zangeres Nina Babet - toert hij langs Vlaamse, en dus ook Limburgse theaterzalen. “Het zit goed met de maatregelen, dus het voelt alsof deze tournee net op tijd komt”, zegt hij. “Zeker na deze winter, die naar mijn aanvoelen zeer lang heeft geduurd. Het is dus met veel goesting dat ik naar Limburg kom. Het wordt een unplugged tournee met Tom en Nina aan mijn zijde. Wij spelen al samen sinds 2008: eigenlijk zijn wij ondertussen familie van mekaar geworden. Wij voelen mekaar perfect aan, zowel op als naast het podium.”

Ze vergezelden jou ook al op de grote internationale podia, maar deze keer blijven jullie dichter bij huis.

“Ja, in zalen waar ik anders niet zo snel kom, dat maakt het zeer speciaal voor mij. Anders is daar nooit tijd voor, tussen al die internationale optredens door. Maar deze keer hebben we gewoon tijd gemáákt. Nu ligt de focus twee maanden lang op België, waar het voor mij tenslotte toch allemaal begonnen is.”

Wat mogen we verwachten?

“De set is sowieso wat anders: ik ga gul zijn met hits, maar er zal ook plaats zijn voor nieuw werk en songs die tijdens onze grote shows minder kans maken. We zullen ook extra aandacht besteden aan de samenzang van Tom, Nina en mezelf. En ik zal ook wat verhalen vertellen tussen de songs door. We zullen er alles aan doen om er een mooie belevenis van te maken.”

Maandelijks luisteren er meer dan twee miljoen naar jou op Spotify. Went dat ooit?

“Nee, en ik ben heel blij met die cijfers. Vorig jaar was mijn beste Spotify-jaar ooit, dat heeft ervoor gezorgd dat ik ondanks de soms moeilijkere omstandigheden toch in de picture ben gebleven. Wat er zo interessant is aan streamingdiensten is dat je nieuwe songs kan uitbrengen wanneer je maar wil. Dat was in het cd-tijdperk even anders.”

Wat komt er na deze tournee? Een nieuwe plaat?

“Ja, daar ben ik nu de laatste hand aan het leggen. Ik heb de voorbije twee jaar veel meer tijd gehad dan anders dus ik heb er enorm veel passie en zorgvuldigheid in kunnen stoppen. Voor mij was dat een ongelooflijke luxe. Ik ben echt tevreden met het resultaat en sta te popelen om dit met de wereld te delen. Dat is voor na deze tournee, ergens in mei. En dan is het meteen ook weer tijd om met een volledige band naar de podia te trekken.”

Met de singles ‘ASAP’, ‘Whatever It Takes’ en ‘DeLorean’ gaf je al een voorsmaakje van die nieuwe plaat.

“Dat zijn de sleutelnummers. Ik hoop dat ze voor een zomerse en hoopvolle energie zorgen.”

© Shanti Tan

Zo’n DeLorean, is dat een droom van jou?

“De song is alvast het relaas van een droom. Iedereen kent de DeLorean van de Back To The Future-films: het hoofdpersonage, Marty McFly, waagde zich met deze sportwagen aan tijdreizen. De auto heeft hetzelfde bouwjaar als ik en in de song bezing ik mijn droom om naar het verleden te reizen, toen er nog geen corona was. De eerste keer dat ik in een DeLorean mocht zitten, was tijdens het draaien van deze clip. Volgens kenners stelt de auto niet zo gek veel voor, maar het was toch een hele belevenis. Heel moeilijk trouwens om er een U-turn mee te maken.” (lacht)

In jouw exemplaar zat ook een flux capacitor, zagen we in de clip. Een flux capacitor!

“Ah natuurlijk, anders kan je niet tijdreizen. (lacht) Voor de opnames van de clip hadden we beroep gedaan op een Back To The Future-club. Je kan je niet voorstellen hoe ver die mannen gaan om van hun wagen een exacte kopie te maken van het exemplaar dat in de films te zien is. Wat ik trouwens heel charmant vind. Dus ik heb me een dag lang Marty McFly gewaand.”