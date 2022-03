Opnieuw pech voor Jamie Vardy: knieblessure houdt de spits meerdere weken aan de kant

Pech blijft Jamie Vardy achtervolgen. De spits was de voorbije maanden meermaals op de sukkel met een hamstringblessure en is opnieuw out. Deze keer met een knieblessure. Leicester City zal het dus enkele weken zonder zijn topschutter moeten doen.

Vardy kreeg afgelopen week tegen Leeds United (1-0-winst, red.) een tik tegen de knie in het eigen King Power Stadium en moest na een goed uur gewisseld worden. Het was voor de 35-jarige aanvaller, ploegmaat van Youri Tielemans en Timothy Castagne bij de Foxes, zijn eerste basisplaats in 2022 nadat hij eerder op de sukkel was met een hamstringblessure.

Rodgers gaf op de persconferentie in aanloop naar de heenwedstrijd van de achtste finales in de Conference League tegen het Franse Rennes het volgende mee: “Vardy zal niet beschikbaar zijn. Helaas blesseerde hij zich in de laatste match en hij zal meerdere weken uit de roulatie zijn.”

“Hij kreeg een klop op de knie”, vervolgde de coach. “Hopelijk is hij binnen drie à vier weken hersteld en reageert hij goed. Hij voelde pijn de dag na de wedstrijd.”