Er komen 80 opvangplaatsen in de Welzijnscampus aan de Rodenbachtstraat in Hasselt. Daarmee biedt de stad kwalitatieve en collectieve opvang aan Oekraïense vluchtelingen. “We blijven op zoek naar meer plaatsen, want de vraag zal alleen maar stijgen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).