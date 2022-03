Oekraïens militair orkest speelt ‘Don’t worry be happy’ in door Russen omsingelde havenstad

Ruim twee miljoen Oekraïners hebben hun land ontvlucht sinds de Russische invasie op 24 februari. Onder de burgers die nog overblijven in de Oekraïense steden, zit nog een handvol muzikanten die dagelijks op straat komen om hun land- en lotgenoten een hart onder de riem te steken. In Odessa speelde een militair orkest ‘Don’t worry, be happy’ van Bobby McFerrin als troost. De miljoenenstad aan de Zwarte Zee is volledig omsingeld door Russische troepen, maar dat proberen de bewoners nog heel even te vergeten met een streepje muziek.