Waarom u deze heruitgave van een oerklassieker moet lezen alsof het opnieuw 1943 is

Het is nog maar maart en we zijn al een oorlog verder, maar het plezier aan deze heruitgegeven oerklassieker van Jijé uit 1943 nemen ze me niet meer af. Jijé, alias Joseph Gillain (1914-1980), is samen met Hergé de peetvader van de Belgische strip. Al is hij helaas bij het grote publiek minder bekend. De jonge Gillain zou in moeilijke oorlogsjaren zowat op z’n eentje het weekblad Spirou, bij ons vertaald als Robbedoes, voltekenen. Op vraag van zijn erg katholieke uitgever maakt hij een biografische strip over de heilig verklaarde Italiaanse priester Giovanni Bosco. Het wordt de eerste bestseller van uitgevershuis Dupuis. In gebeiteld, expressief en toch zwierig zwart-wit maakt de jonge Jijé zijn eerste meesterwerk in schaarse oorlogsjaren. En ja, het werk is zo katholiek als maar kan: van een arme dorpsjongen die zich als jonge priester ontfermt over de straatjongens van Turijn. Dat katholieke, maar radicaal volkse engagement zou overigens nog jaren doorschemeren in andere strips van Dupuis. Natuurlijk is deze oh zo doordesemde heiligenstrip met de nuchtere kijk van nu hopeloos gedateerd. Maar dit moet u lezen alsof het opnieuw 1943 is. Als tijdsdocument een kathedraal. Bovendien mooi uitgegeven, met achteraan een degelijk dossier. (jbx)

Don Bosco – ’n Robbedoes. Jijé. Uitg. Dupuis, 120 blz.