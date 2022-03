Marco Z kiest voor klassieke klanken: “Herkenbaarheid brengen in deze verwarrende wereld”

De vierde plaat van Marco Z is eigenlijk zijn derde, maar corona schudde de chronologie door mekaar. De Hasselaar vond het namelijk niet opportuun om Major Opportunities te onderwerpen aan de beperkingen die de pandemie met zich meebracht, dus releaste hij vorig jaar het meer passende Lost Connections. En nu is het in uitgesteld relais de beurt aan Major Opportunities. Als er een kleur kan worden toegewezen aan deze plaat is dat naar onze mening geel, en niet alleen omdat de coronabarometer ons een leven voorspiegelt waarin (bijna) alles weer mag. Maar ook omdat we ons bij opener I Wanna Sleep Through The End Of The World With You meteen in verzengende Californische sferen wanen. De openingsakkoorden doen erg aan Refugee van Tom Petty denken en dat mag als een compliment worden beschouwd. “Wel meer mensen maken die opmerking”, aldus Zanetton. “Als je klassieke popsongs schrijft met Amerikaanse inslag, kom je al snel bij Tom Petty uit. Ik heb het er niet om gedaan, al kan ik niet ontkennen dat ik in mijn leven veel naar Tom Petty heb geluisterd.”

Maenen, Di Turi & Marco C

Opvolger Loneliness Talkin’ is vintage Springsteen, meer bepaald die van I’m On Fire, maar ook hier behoudt Z zijn eigen smoelwerk. De vooruitgeschoven single Terrorized Mama - elke dag meermaals te horen op Radio Willy - rockt een eind weg, en dat heeft veel te maken met de voortreffelijke ritmesectie. “Toen ik de songs van dit album had geschreven, ben ik ze enkele keren akoestisch gaan spelen voor een beperkt publiek”, vertelt Marco. “Dat werkte, maar toch wilde ik ze met een band opnemen. Ik ken drummer Alessio Di Turi en bassist Kevin Maenen van The Sore Losers al lang, dus was de keuze snel gemaakt. De stijl van Alessio en Kevin heeft ervoor gezorgd dat de sound steviger is dan wat het grote publiek van me gewend is. Dit sluit meer aan bij de muziek die ik vroeger maakte, ook gitarist Marco Cirone heeft me daar bij geholpen. Dus in zekere zin kan je het een terugkeer naar mijn oude liefde noemen. Ik heb van alles gedaan in de vele jaren dat ik muziek maak, maar dit ligt me het best.”

Klassieke melodieën

Dat brengt ons bij Stone Cold Killer Of Terror And Doom, een volwassen song waarin Marco Z zingt over een angstaanjagende wereld waarin niemand weet waar hij of zij aan toe is. “Vragen wat mijn favoriete song van de plaat is, is hetzelfde als vragen naar mijn favoriete kind”, aldus Marco. “Maar als ik dan toch moet kiezen, is het dit nummer.” Wat volgt: de stijloefening Schizophrenic Days en de rock-’n-rollpastiche Good OIe MTV. En dan het mooie, naar Willy DeVille neigende Dead Ex-Lover waarin Z toont wat hij in huis heeft als zanger, en dat is niet weinig. Mochten we ooit onze broek hebben versleten op de banken van een Amerikaanse high school, dan zou titelsong Major Opportunities ons terug hebben gekatapulteerd naar die tijd. Afsluiten doet Zanetton met het melancholische New Year’s Eve ‘92, dat open bloeit tot een classic rock ballad. Eindconclusie: Zanetton bewijst met Major Opportunities eens te meer dat hij goeie songs kan schrijven. Én producen, want ook de sound is bijzonder fris. Vernieuwend is het allemaal niet, maar dat zou niet passen voor een plaat waarop Amerikaanse rockhelden worden geëerd. Of zoals Z zelf zegt: “Ik ben opzettelijk aan de slag gegaan met klassieke klanken en melodieën. Omdat ik herkenbaarheid wil brengen in deze nieuwe, verwarrende wereld. Dat is althans hoe ik de wereld ervaar en ik denk dat ik niet de enige ben.” (lacht)