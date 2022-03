Limburgs uithangbord: Studio Mattes maakt servies voor chefs over de hele wereld

Van Limburgse sterrenzaken tot zelfs Gordon Ramsay: allen komen ze hun borden zoeken bij Studio Mattes in Herk-de-Stad. De keramiekstudio levert aan topchefs over de hele wereld. “We verkopen goed in Nederland, daar kan het niet gek genoeg.”

Uit gaan eten is tegenwoordig veel meer dan lekkere gerechten voorgeschoteld krijgen. Het is een echte beleving. De presentatie van een gerecht is al even belangrijk als de smaken. Want geef toe: het oog wil ook wat, toch? Dat weten chefs als geen ander. Ze zijn dan ook allen op zoek naar dat unieke bord, bijzonder kommetje of niet-alledaags schoteltje waarop hun creaties helemaal tot hun recht komen.

Dat uniek serviesgoed vinden ze bij Studio Mattes in Herk-de-Stad. Charlie Martens startte zeven jaar geleden met Studio Mattes. Hij verkocht met Maison de Table al jaren horecabenodigdheden aan restaurants. “Ik was altijd op zoek naar iets leuk om de restaurants te kunnen presenteren. Ik merkte dat steeds meer chefs zochten naar iets apart. Zo ging ik op zoek naar keramisten om mee samen te werken. Maar het liep nooit zoals ik wilde en de frustratie groeide”, aldus Charlie. “Op een dag besloot ik om het zelf eens te proberen. Ik kocht een kleine oven en een homp klei. Ik verdiepte me in de regels van keramiek. Wat ik vooral doe, is die regels in vraag stellen en experimenteren. Klei moet bijvoorbeeld heel nat zijn om goed te kunnen bewerken. Ik durf de klei al eens uit te laten drogen en met de gebarsten klei aan de slag te gaan.”

Keramieken varkenspootje

Die eigenwijsheid leidde hem naar de beste restaurants ter wereld. “Ik had nooit durven dromen dat het zo’n vaart zou lopen. Kobe Desramault was één van de eerste bekende chefs die nog wat tafelgoed zocht voor zijn 20-gangenmenu. Uiteindelijk is de culinaire wereld maar klein, en zo ging de bal snel aan het rollen. Ik werk ook met verdelers over de hele wereld die hun netwerk hebben. Ikzelf heb contact met de chefs, brainstorm met hen en wissel ideeën uit. Het administratieve en financiële gedeelte nemen de verdelers op zich.”

Op de bovenverdieping van Studio Mattes richtte Charlie Martens een kleine showroom in. Van een klein varkenspootje in keramiek tot een bord dat over de rand van de tafel loopt: je kan het zo gek niet bedenken of het kreeg een plek in de showroom. “Ik heb zelf al eens een zot idee en maak nog steeds heel graag dingen voor mezelf. Inspiratie haal ik overal: uit de beweging van de draaitafel, maar ook uit elementen in de natuur of op straat. De chefs zelf zijn uiteraard ook een belangrijke inspiratiebron. Soms weten ze heel goed wat ze willen, andere keren reiken ze vage ideeën aan. Zelfs mijn twee zonen zorgen wel eens voor een ingeving. Ze komen nu en dan mee naar het atelier. Op een dag raapten ze wat afvalklei van de grond en stopten het in een machine. Het resultaat: een tof ongelijk bordje met gebarsten randen. Jonnie Boer van het Nederlandse driesterrenrestaurant De Librije vond ze geweldig en serveert er nu in zijn restaurant brood en boter op. We verkopen heel goed in Nederland, want daar kan het niet gek genoeg zijn.”

Van Madrid tot Singapore

Ook verder weg worden zijn creaties gesmaakt. Zo maakte Charlie een golvend bord voor restaurant Mirazur in Frankrijk, met drie sterren en twee jaar geleden nog de nummer één van de wereld. De nummer 20 van de wereld DiverXo in Madrid is klant. Lunch in Odette in Singapore, nummer twee in Azië, wordt opgediend op een Herks bord. De Zwitserse driesterrenchef Andreas Caminada is fan, net als de bekende tv-chef Gordon Ramsay. “Zijn rechterhand stuurt regelmatig berichten via Whatsapp wanneer ze nieuw tafelgoed zoeken. We sturen op en af, tot we het juiste servies voor zijn gerechten hebben.” Dichter bij huis vind je werk van Studio Mattes bij onder andere The Jane in Antwerpen, Fragma in Leuven, De Slagmolen in Opglabbeek en Cuchara in Lommel. “Veel chefs kopen dan hier enkele stuks, soms weer ergens anders. Jan Tournier van Cuchara serveert zijn volledige menu op servies van Studio Mattes. Hij passeert hier geregeld en we wisselen vaak van ideeën uit.”

Nu ook in hout

Het creatieve proces heeft Charlie nog steeds zelf in handen. Ondertussen heeft hij acht mensen in dienst die instaan voor de uitvoering. “Topkeramisten die mijn ideeën perfect weten te vertalen naar de unieke creaties die de chefs vragen. Ik denk dat wij ons onderscheiden omdat we ook moeilijke borden en kommen maken, weg van vanzelfsprekende vormen. Dat geeft de chefs ook een extra uitdaging om er de gerechten mooi op te presenteren. We maken ondertussen ook servies in hout. Tot nu lieten we dat door een bevriende houtbewerker draaien, maar volgende maand openen we zelf een kleine houtafdeling. En we ontwerpen servies in mondgeblazen glas dat we laten maken.” Over enkele maanden komt Studio Mattes trouwens ook met een lijn voor particulieren die te koop zal zijn via de website.