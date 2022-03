Caleb Ewan klopt heel wat snelle mannen in Italië: “Maar het echte doel is Milaan-Sanremo”

Caleb Ewan liet in de Tirreno Adriatico opnieuw zijn snelle benen spreken. De Australiër werd gisteren nog op waarde geklopt door Tim Merlier en was uit op eerherstel. Ewan won overtuigend en zet zijn ambities om Milaan-Sanremo te winnen, nog wat kracht bij.

Ewan kende de afgelopen jaren weinig geluk in de Tirreno-Adriatico. Al vijf keer verscheen de Australiër aan de start in Italië, maar winnen lukte nog niet. Tot vandaag. “Ik kom hier al een aantal jaar. Maar telkens was ik niet in goeden doen ofwel had ik met pech te kampen”, zegt Ewan. “Daarom ben ik ook supertevreden dat ik hier eindelijk eens kan winnen.”

“Door die late uitval van onder andere Pogacar, moest ik heel wat jongens opsouperen in de achtervolging. Maar op zo’n aankomst weet ik wat me te doen staat. Ik wis dat ik mezelf niet mocht laten wegdrukken en dat ik vooraan moest blijven in de laatste rechte lijn. t Ik ben dan ook blij dat ik de jongens kan bedanken voor hun werk met een zege.”

“Je wil het seizoen altijd met een positieve noot starten. Dat die zege er vandaag komt stemt me tevreden. Maar het grote doel komt er pas volgende week met Milaan-Sanremo. Deze zege is alvast goed voor het zelfvertrouwen.”