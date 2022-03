Zesde plaat van The Weather Station is dé soundtrack voor bij een lentebriesje

Met Ignorance prijkte The Weather Station onlangs nog in menig eindejaarslijstje. Een jaar na de release van dat bewierookte album heeft de Canadese folkgroep rond zangeres Tamara Lindeman al een opvolger klaar. How Is It That I Should Look at the Stars, zoals deze zesde plaat heet, bevat geen op muziek gezette handleiding voor sterrenkijkers, wel tien ingetogen pianoballads die volgens de maakster stilistisch niet op Ignorance pasten. Hier toont Lindeman zich als singer-songwriter op haar kwetsbaarst, in intieme liedjes die ze in drie dagen live heeft opgenomen. Vergelijkingen voor haar gracieuze fluisterzang en spaarzame pianospel leiden onvermijdelijk richting Joni Mitchell en Tori Amos. Muzikanten uit Toronto’s jazzscene mogen slechts zuinig aanvullen; zonder drums, maar met klarinet, trompet en contrabas. Zelf ambieerde de Canadese een album vol jazz-standards, “maar dan met meer stilte”. Wie jazz wil, blijft op zijn honger zitten. Aan stilte daarentegen geen gebrek op How Is It That I Should Look at the Stars, dat grossiert in dromerige weemoed en tijdloze schoonheid. Dit weerstation zendt muziekjes uit voor alle seizoenen, van roestbruine herfstkilte tot lichtblauwe lentebriesjes. (gj)

‘How Is It That I Should Look At The Stars’ , The Weather Station, nu te beluisteren. Concert 25/03 Botanique, Brussel.