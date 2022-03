Patiënt die allereerste getransplanteerd varkenshart kreeg overleden

David Bennett, de eerste patiënt die een getransplanteerd varkenshart kreeg, is insdag twee maanden na zijn operatie overleden. Dat heeft het University of Maryland Medical Center meegedeeld.

De toestand van de 57-jarige man was al enkele dagen aan het verslechteren, klinkt het in een mededeling. “Toen het duidelijk werd dat hij er niet meer bovenop zou komen, zijn palliatieve zorgen toegediend.”

De operatie, in januari, was een wereldprimeur en vond plaats in het University of Maryland Medical Center in Baltimore, in de Amerikaanse staat Maryland. Het genetische gewijzigde varkenshart werd toen ingebracht bij een 57-jarige man die aan een terminale hartziekte leed.

De patiënt, David Bennett, kwam niet in aanmerking voor een donorhart en zag het varkenshart als zijn laatste redmiddel. De operatie duurde 8 uur en betekende een mijlpaal in de orgaantransplantatie.

Bennett lag enkele dagen aan een hart-longmachine en vertoonde geen afstotingsverschijnselen, volgens de artsen het grootste risico na de ingreep.

Maar kort voor zijn dood was hij plots fel achteruitgegaan en zatgen de artsen geen kans meer op herstel.