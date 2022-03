Onze tv-tips: Verhalen van de notaris, onbereikbare plaatsen en een vooruitblik

De notaris

Een, Do, 21.30u

Phara de Aguirre duikt in deze realityreeks in de wereld van het notariaat. Ze babbelt met notarissen over wat hen aantrekt in het beroep en wat ze meemaakten. Één van de getuigen is Frank Depuyt. Hij was 35 jaar notaris in Sint-Jans-Molenbeek, waar 100.000 mensen wonen. Katrien Champagne is de dochter van fruitboeren en werd notaris in Linter, met 7.000 inwoners. Dorp of stad, het geeft een ander cliënteel en een andere band met de cliënten. (tove)

Floortje naar het einde van de wereld

NPO1, Do, 20.33u

In Vlaanderen hebben we Tom Waes die naar onherbergzame gebieden afreist, in Nederland doet Floortje Dessing dit al zeven seizoenen. Eerdere afleveringen van haar programma lokten tot 3 miljoen kijkers. Door corona kon ze sinds begin 2020 geen nieuwe afleveringen meer maken, daarom is dit een blij weerzien na een lange stilte. In Belize bezoekt ze de Britse Alisa en Richard Atkinson die Londen verruilden voor een plek in de jungle (tove)

Cinema Canvas

Canvas, Do, 23u

Een prima talkshow in aanloop naar het Ensor Gala van komende zaterdag, waar de Vlaamse film- en televisieprijzen worden uitgereikt. Gastheer Michaël Pas ontvangt een resem gasten en genomineerden uit de audiovisuele sector. Vanavond praat hij met acteur Nabil Mallat uit Cool Abdoul, regisseursduo Andrew en Michael van Ostade, van de jeugdfilm De Gebroeders Schimm en actrice Eva Kamada gaat op bezoek bij intimiteitscoördinator Philine Janssens. (tove)