Schotse premier verontschuldigt zich voor heksenvervolgingen: opvallend meer executies dan elders in Europa

Naar schatting 4.000 Schotten, de meesten vrouwen, zouden tussen 1563 en 1736 beschuldigd zijn van hekserij. Minstens 2.500 van hen zouden daarom geëxecuteerd zijn. De Schotse regering heeft zich hiervoor nu postuum geëxcuseerd. “Op een moment dat vrouwen zelfs niet werd toegestaan om te spreken als getuigen in een rechtszaal, werden ze beschuldigd en vermoord omdat ze arm waren, anders waren, kwetsbaar waren of in veel gevallen, enkel omdat ze vrouw waren”, zei premier Nicola Sturgeon dinsdag in het parlement.

Tijdens die periode waren op vele plaatsen in Europa heksenjachten, maar volgens wetenschappers lag het aantal geëxecuteerden in Schotland vijf keer hoger dan het Europese gemiddelde. Bekentenissen werden bovendien vaak verkregen door foltering, veroordeelden werden gewurgd of op de brandstapel gezet.

Misogynie nog niet weg

“Het was onrechtvaardigheid op kolossale schaal, zeker deels gedreven door misogynie in de meest letterlijke zin, vrouwenhaat”, aldus Sturgeon, die erop wees dat misogynie vandaag nog lang niet verdwenen is. Daarom heeft ze Internationale Vrouwendag uitgekozen als moment om namens de Schotse regering ‘een schandalige historische onrechtvaardigheid te erkennen’ en formele verontschuldigingen aan te bieden “aan al wie beschuldigd, veroordeeld, verguisd of geëxecuteerd werd op basis van de Witchcraft Act van 1563”.

Sturgeon gaf nog mee dat in het parlement wordt gewerkt aan een wet die de talloze beschuldigde vrouwen met terugwerkende kracht onschuldig verklaart. Het Catalaanse parlement verleende zo in januari eerherstel aan zo’n 1.000 mensen, voornamelijk vrouwen, die werden veroordeeld voor hekserij. “Geïnstitutionaliseerde femicide”, noemde de Catalaanse president Pere Aragonès het.