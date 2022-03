Waarom een prent over het conflict in Belfast toch een aangename familiefilm is

Branagh beschrijft in het in zwart-wit gefotografeerde Belfast de periode in 1969 voor hij met zijn protestantse familie van de Noord-Ierse hoofdstad naar Engeland uitweek. De negenjarige Kenneth – in de film heet hij Buddy – houdt van westerns en heeft een boontje voor een meisje van zijn klas. Maar de jongen wordt ook geconfronteerd met The Troubles of het conflict tussen de unionisten en loyalisten. In augustus 1969 vallen Ultster-loyalisten katholieke huizen van zijn gemengde buurt aan en viseren ze ook zijn vader. Dit klinkt heel dramatisch, maar Branagh serveert zijn herinneringen als een semi-fictieve tragikomedie. Belfast is vooral een aangename familiefilm waarin een plunderpartij meer aanvoelt als een Sinterklaasactie. (cc)

Belfast speelt sinds 2 maart in de bioscopen en maakt kans op de Oscars voor beste film, beste regisseur, beste bijrollen, beste origineel scenario en beste geluid.