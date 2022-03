VillaVippers vangen mama en kindjes uit Oekraïne op

In Diepenbeek komen donderdag 9 maart een mama en haar twee zoontjes van 6 en 9 toe uit Oekraïne. Ze krijgen noodopvang in de privéwoning van het zorgkoppel van VillaVip Diepenbeek, een woning voor personen met een beperking.

Woensdagochtend gingen de bewoners van VillaVip met z’n allen naar Ikea om inkopen te doen voor de mama met haar twee kindjes die donderdag zullen toekomen. Ze zullen ontvangen worden in het warme nest van VillaVip Diepenbeek. Het zorgkoppel Elke en Brendan en de bewoners konden het leed van de Oekraïners niet langer aanzien en besloten om zich kandidaat te stellen als gezin voor noodopvang. De mama en haar kindjes zullen elk een slaapkamer krijgen in de privéwoning van het koppel, zij zullen met hun drie zonen samen op de zolder slapen. Overdag zullen de mama en haar kindjes deel kunnen uitmaken van de warmte en liefde die de bewoners te bieden hebben en wordt hulp geboden om de formaliteiten in Brussel in orde te brengen. De bewoners van VillaVip willen op deze manier ook zelf hun steentje bijdragen aan een mooiere samenleving.