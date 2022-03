Caleb Ewan snelt naar winst in Tirreno Adriatico, verrassingsaanval van Pogacar kent geen succes

Caleb Ewan (Lotto Soudal) heeft de derde etappe in de Tirreno Adriatico op zijn naam geschreven. De Australiër haalde het in een massasprint voor Démare en Kooij . Tim Merlier moest vrede nemen met de vijde plek. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) houdt de leiderstrui.

Zes vluchters kozen in de rit naar Terni het hazenpad in de hoop zich na 170km als eerste over de streep te gooien. Onder hen Taco van der Hoorn die de voorbije weken al meermaals zijn goede vorm liet zien. Van der Hoorn kreeg Davide Bais en Mirco Maestri (EOLO-Kometa), Mattia Bais en Edoardo Zardini (Drone Hopper - Androni Giocattoli), en Luca Rastelli (Bardiani-CSF-Faizanè) met zich mee. Dat zestal werd snel een vijftal. Davide Bais had zijn zinnen gezet op de bergpunten en liet zich daarna uitzakken. De overige vijf vluchters kregen van het peloton een voorgift van zes minuten.

Net als gisteren namen de sprintersploegen het heft in handen om de wedstrijd te controleren. Zonder Peter Sagan, die niet aan de start verscheen vandaag, was Tim Merlier nog meer gebrand op een nieuwe zege. Onze landgenoot wou net als gisteren uitblinken in de sprint en zette zijn ploeg aan het werk.

Die andere topfavoriet voor de zege, Caleb Ewan, leek op weg naar een rustig dagje, tot de Australiër op 90 km van de meet plots kennis maakte met het asfalt. Ewan kwam er vanaf met wat schaafwonden en kon op een nieuwe fiets, na een kleine inhaalrace, opnieuw zijn plek innemen in het peloton.

Verrassingsaanval van Pogacar

Terug naar de vluchters, Van der Hoorn en co. hoopten het peloton een hak te zetten, maar daar was er van nervositeit geen sprake. Tot plots UAE zich op kop zette van het peloton. Tadej Pogacar liet zich gisteren ook al opmerken door mee te sprinten voor de bonificatieseconden en deed dat kunstje vandaag losjes over. Dankzij die versnelling in het peloton, kregen we een samensmelting op goed 45 km van de streep.

In die tussenspurt kregen we zoals aangekondigd niet het duel tussen Pogacar en Evenepoel. Onze landgenoot liet eerder al verstaan geen energie te verspillen aan enkele seconden. Pogacar won de tussensprint en kruipt zo tot op drie seconden van Evenepoel.

Rustig terug plaatsnemen in het peloton zou je dan denken. Maar zo zit de Sloveen niet in elkaar. Samen met ploegmaat Soler en wereldkampioen Alaphilippe trok het trio vol door. Ook Geoghegan Hart kon de aansluiting maken. Het viertal snelde in een mum van tijd naar 30 seconden, maar onder impuls van Alpecin-Fenix werd het viertal opnieuw gegrepen.

De sprintersploegen wilden net als gisteren een massasprint, en die kwam er ook. Daarin snelde Caleb Ewan overtuigend naar de zege. De Australiër werd op de kasseitjes in de laatste rechte lijn perfect afgezet en haalde het voor Arnaud Démare en Olav Kooij. Tim Merlier moest vrede nemen met de vijfde plek.