Recensie: geen band die verstikking zo goed laat klinken als Lo-Lee-Ta

Niet dat Benji Jame en Marie-Laure Fazioli, naast een koppel ook de harde kern van de band, iets anders te doen hadden dan muziek te pennen en naar de muren te staren. Of naar de gsm, dus. ‘Black Screen, stop staring at me’, prevelt Jame in de gelijknamige single over het nerveus geklik. ‘Scroll down in search of love and affection’, klinkt het verderop.

Nee, het was daar niet bepaald olijk, op het lockdownkamertje van Lo-Lee-Ta. Een beter voorbeeld dan de horten en stoten van White Walls krijg je niet. Wat nog begint met enkele toetsaanslagen wordt een steeds claustrofobischere ervaring. “Ik schreef het dan ook terwijl ik ziek in quarantaine zat”, zegt Jame.

Aanlokkelijk om dit gewoon te bestempelen als triphop, zo knus en walmend naar sigarettenrook dat deze vijf nummers klinken. Maar er schuilt ook best wat van de donkere droompop van Beach House in, zoals in het intieme Juno. Benieuwd hoe deze nummers openbloeien en je inpakken, zo ergens bij valavond in een tent op een of ander zomerfestival. (jbou)