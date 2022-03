Een afrekening in het hiphopmilieu? Of in het drugsmilieu? Slachtoffer van een politieoorlog? Of van een vrouwenkwestie? Vandaag 25 jaar geleden werd rapper The Notorious B.I.G. doodgeschoten in Los Angeles (VS), een halfjaar na de moord op zijn rivaal Tupac Shakur. De twee moorden blijven tot op vandaag onopgelost.