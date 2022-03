Bijna 50 burgers omgekomen bij aanval met Russische “domme bom” op Tsjernihiv

Op de middag werd een klein plein in het centrum van de stad getroffen door de Russische bommen. “Dit was een meedogenloze, willekeurige aanval op mensen die bezig waren met hun dagelijkse bezigheden in hun huizen, straten en winkels”, zegt Joanne Mariner van Amnesty International. “Deze aanval is een van de dodelijkste die de bevolking van Oekraïne tot nu toe heeft doorstaan. De aanklager van het Internationaal Strafhof zou deze luchtaanval moeten onderzoeken als een oorlogsmisdaad. Degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke misdaden moeten voor de rechter worden gebracht en slachtoffers en hun families moeten volledige schadeloosstelling krijgen.”

Volgens het regionale bestuur kwamen bij de aanval 38 mannen en negen vrouwen om het leven.

Geen militairen in de buurt

De analisten van Amnesty konden op of nabij de plaats van de aanval geen “legitiem militair doelwit identificeren”, klinkt het. Omdat op satellietbeelden van 28 februari te zien is dat mensen buiten het gebouw dat werd getroffen in een rij stonden, meent Amnesty dat de meeste slachtoffers op de dag van de aanval in de rij stonden voor voedsel. Een ooggetuige bevestigde aan Amnesty dat er die dag daar inderdaad een rij was waar mensen voor eten stonden aan te schuiven door de explosies gebeuren.

Op beelden van dashboardcamera’s is vallende munitie te zien en is het geluid te horen van een waarschijnlijk laag snel passerend vliegtuig, wat overeenkomt met hoe een dergelijke aanval wordt uitgevoerd. Amnesty wijst erop dat het werpen van ongeleide bommen in bevolkte gebieden in strijd is met het verbod om willekeurige aanvallen op burgers uit te voeren. “Dit soort bommen hebben een groot bereik en zijn veel minder nauwkeurig dan precisiegeleide munitie”, klinkt het.

Andere geverifieerde video’s tonen wijdverbreide vernietiging en ten minste één opvallende bomkrater, van een grootte die wijst op het gebruik van een bom van ongeveer 500 kg.

Eerder werd Rusland ook al aangeklaagd omdat ze cluster- en vacuümbommen zouden gebruiken tegen Oekraïnse doelwitten.