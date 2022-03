Grappende Wout van Aert na tijdritzege: “Het heeft veel te lang geduurd vooraleer ik nog eens won”

Wout van Aert heeft na drie dichte ereplaatsen nu de zege beet in Parijs-Nice. Het succes van Jumbo-Visma blijft zo maar duren. Na het indrukwekkende nummertje in de eerste etappe wat hen een unieke 1-2-3 opleverde, namen woensdag in de tijdrit opnieuw drie renners van de gele brigade het podium in. “Het is echt een perfecte week voor ons team. We hebben getoond waarom we hier zijn en motiveren elkaar om nog beter te doen.”

In zijn knalgroene gelegenheidsoutfit had Van Aert tijdens zijn tijdrit het voordeel de tussenmetingen van zijn ploegmakker Rohan Dennis - die zeer lang op de hot seat zat - te kennen. “Vooraf had onze trainer uitgerekend dat de winnende tijd rond de zeventien minuten zou liggen. Maar toen Rohan Dennis 16’26” reed, waren we in de bus toch wat verrast en vroegen we ons af of we hem wel zouden kunnen kloppen”, klonk Van Aert competitief. “Het parcours was de hele tijd op en af dus het was heel moeilijk om een constant tempo te vinden. Ik spaarde mijn krachten een beetje in de stroken bergaf door mezelf zo aerodynamisch mogelijk te maken om in het laatste deel (een klim van 800 meter aan gemiddeld 8.6%, nvdr.) genoeg over te hebben. Onderweg voelden de benen echt goed en dat ik dan mijn doel kan waarmaken is alleen maar mooi.”

Van Aert mag donderdag zijn groene trui omruilen voor de gele leiderstrui. — © BELGA

“Het heeft veel te lang geduurd vooraleer ik nog eens won hé”, grapte een zichtbaar tevreden van Aert na drie podiumplaatsen in de vorige ritten. De Belg neemt met zijn tijdritzege ook de gele trui over van de Fransman Christophe Laporte. “Ik hoop die te dragen tot het moment dat Primoz Roglic hem kan overnemen. De zwaarste dagen moeten er nog aankomen en voor mij liggen de hoofddoelen toch wat verderop in het voorjaar.”

Leeuwtje voor zoontje Georges

“Hopelijk is het niet de laatste keer dit jaar dat ik de gele trui mag dragen”, verwees de Belgische kampioen op de weg subtiel naar zijn ambities voor de Ronde van Frankrijk deze zomer. Net zoals in de Tour krijgen in Parijs-Nice de geletruidragers als prijs een kenmerkend leeuwtje. “Daar zal mijn zoontje Georges heel blij mee zijn”, zei Van Aert. “Hij is vorige nacht een beetje ziek geworden. Ik ga het leeuwtje zo snel mogelijk naar België brengen om hem wat op te beuren.”