Auto rijdt in op vrachtwagen: drie inzittenden komen om het leven

Op de Torhoutsesteenweg in Leffinge bij Middelkerke is woensdagmiddag een bijzonder zwaar ongeval gebeurd waar drie doden zijn gevallen.

Het zware ongeluk gebeurde even voor 15 uur. Een kleine Suzuki Swift personenwagen reed er in de richting van Oostende toen het ter hoogte van de Klemskerkeweg volledig fout ging. Om een onduidelijke reden week de bestuurder plots van zijn rijbaan af en kwam op het vak in de tegenovergestelde richting terecht. Twee motorrijders konden de Suzuki nog ontwijken maar zagen hoe de auto frontaal crashte op een vrachtwagen van een bouwfirma.

De impact was bijzonder zwaar. De Suzuki draaide na de klap om zijn as en kwam in tegenovergestelde richting tot stilstand. Verschillende passanten, waaronder de motorrijders, stopten om hulp te bieden. Ook de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Meerdere ambulances en een MUG-team kwamen toegesneld net als de brandweer om bevrijdingen uit te voeren. Ook de politie kwam snel ter plaatse.

Onduidelijke oorzaak

Voor de drie inzittenden van de Suzuki kwam alle hulp te laat. Zij overleden ter plaatse. Volgens de eerste berichten zouden het om wat oudere mensen gaan. De Torhoutsesteenweg is volledig afgesloten in beide richtingen en dat zal wellicht nog lange tijd zo blijven.

“Wij werden opgeroepen voor een verkeersongeval waarbij één auto en een vrachtwagen betrokken waren”, zegt korpschef Frank Delva van zone Middelkerke. “Helaas bleken de drie inzittenden van de kleine personenauto overleden te zijn. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. We zijn volop bezig met de identificatie van de slachtoffers en het voorbereiden van de slechtnieuwsmeldingen bij de betrokken families. De plaats is in beslag genomen en er komt een deskundige van het parket.”

De vrachtwagenchauffeur verkeerde na het zware ongeluk in shock en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De trucker probeerde in alle hevigheid nog te remmen om het ongeluk te vermijden, maar tevergeefs.