Supermarkten trappen hun lentewijnfestival af: onze wijnkenner Alain Bloeykens selecteert de interessantste koopjes en beste nieuwe referenties

Je kan er dezer dagen niet naast kijken. Traditioneel hebben de supermarkten hun lentewijnfestival afgetrapt en dat gaat gepaard met flink wat promoties. Minder belangrijk dan het grotere herfstfestival in september vinden we, omdat het vaak nog wachten is op nieuwe wijnen of nieuwe jaargangen. Hoewel: het aanbod lijkt ons dit jaar duidelijk breder en meer gestoffeerd. Daarom deze en volgende week aandacht voor enkele nieuwe referenties en/of interessante koopjes op het schap. Starten doen we met wit.