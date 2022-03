Gemeente verwent vrouwen met kookworkshop en stijladvies

“Zo kon 8 maart, de officiële wereldvrouwendag, in de privésfeer gevierd worden”, vertelde diensthoofd Welzijn Sonja Doomen. “Wij verwenden de dames met twee workshops: stijl en koken. De medewerkers van Style Concept gaven info over kledingtrends en toonden allerlei leuke dingen waarmee we onze woning lekker cosy kunnen maken. Daar hoorde uiteraard een kopje koffie of cavaatje bij. En tijdens de workshop Indisch koken konden de vrouwen de heerlijke geuren en smaken van de Indische keuken ontdekken. Op die manier hebben we 44 dames een gezellige avond kunnen bezorgen in het administratief centrum.” (frmi)