Vast aan je huis of apart? Geïsoleerd of niet? Hier hou je best rekening mee bij de keuze van een garagepoort

Heb je een inpandige garage dan bepaalt de garagepoort mee het uitzicht van de woning. Ook bij een losstaande garage wil je meestal wel dat garage en poort bij de stijl van de woning passen. Daarnaast moet een garagepoort vooral ook functioneel zijn. Met de stijgende energieprijs wordt vaker gekozen voor een garagepoort met isolatie. Garagepoorten zijn er in verschillende stijlen, uitvoeringen, kleuren en prijzen. Wij zetten samen met Benoit Devreker van Feryn, expert in garagepoorten, de verschillende soorten op een rijtje.

1. Sectionale garagepoort

© Shutterstock

“Een sectionale garagepoort is een elektrische poort die bestaat uit grote horizontale lamellen. De poort schuift bij het openen via rails tot net onder het plafond in de garage. Een sectionale poort is altijd geautomatiseerd. Bij de meeste sectionale poorten is er bovenaan een rail tegen het plafond bevestigd waaraan de motor hangt. Heeft de garage een te laag plafond, en is er te weinig plaats, dan bestaat er ook een systeem waarbij de motor aan de zijkant gevestigd is. “Het grote voordeel is dat de aluminium panelen van een sectionale poort geïsoleerd zijn. Er bestaan vandaag drie diktes in isolatie: iso20, iso45 en iso70. Bij een inpandige garage wordt het vaakst gekozen voor een iso45. Enkel bij nieuwbouwwoningen, die aan zeer strenge normen moeten voldoen, plaatsen we vaker iso70. De sectionale poort is sowieso ons meest verkochte product. Dit omwille van de isolatie, de akoestische eigenschappen en de vele mogelijkheden. Je kan kiezen uit een breed gamma aan kleuren en oppervlakteafwerkingen. Primeur: wij lakken sinds kort onze poorten met een verf op waterbasis. Zo denken we niet enkel aan het milieu, maar kunnen we een nog betere kwaliteit en garantie voor kleurbehoud beloven. Je kan een loopdeur of venster laten plaatsen in een sectionale poort. De afmetingen gaan tot 5,5 meter lang en 3 meter hoog. De iso20 kan tot maximum 3 meter breed. Het gaat om een inbraakveilige poort, verder heeft de poort een doorloopbeveiliging. Wanneer de poort bij het sluiten weerstand voelt, zal deze automatisch terug naar boven gaan. De poort is gemakkelijk te bedienen met een afstandsbediening of met je smartphone.”

Er bestaat ook een zijdelingse sectionaalpoort waarbij de garagepoort zijdelings langs de muur van de garage opengaat. “Dit soort poort verkopen wij sinds enkele jaren niet meer. Het is een systeem waar al snel technische mankementen aan kunnen komen. De poort schuift via een rail in het plafond en in de vloer open langs de muur. Bij de minste verzakking van de vloer van enkele millimeters is de poort uit balans en knelt deze hier en daar. Een zeer zeldzame keer, bij speciale projecten waar er echt ruimte te weinig is, wordt naar dit systeem gevraagd.”

Richtprijs sectionale poort: voor een iso20 betaal je vanaf 1.600 euro, voor een iso45 vanaf 1.900 euro, voor een iso70 vanaf 2.600 euro, telkens automatisatie en plaatsing inclusief.

2. Kantelpoort

© Shutterstock

“De oudste garagepoort op de markt. Hier kantelt de garagepoort naar binnen. “Het grootste nadeel van deze poort is dat ze niet geïsoleerd is. Bij een inpandige garage wordt dan ook nog zelden voor een kantelpoort gekozen. Vaak is de keuze budgettair. Maar wanneer je voor een geautomatiseerde kantelpoort kiest is deze niet veel goedkoper meer dan een sectionaalpoort. Een ander nadeel is dat er ruimte nodig is om de poort te kunnen kantelen. Kies je voor een exemplaar dat buiten de gevel kantelt, moet er voldoende ruimte richting de straat zijn. Kies je voor een poort die binnen de gevel blijft, heb je voldoende ruimte in de garage nodig. Bij een kleine garage met laag plafond is dit niet mogelijk. Kantelpoorten heb je in verschillende kleuren en materialen zoals aluminium, staal en hout.”

Richtprijs kantelpoort: vanaf 1.000 euro zonder automatisatie, 1.500 euro met automatisatie, inclusief plaatsing.

3. Openslaande garagedeuren

© Shutterstock

“De poort met openslaande garagedeuren bestaat uit twee vleugels die naar binnen of buiten openslaan, zoals een dubbele deur. “Bij oudere woningen zie je ze nog wel eens, vooral in massief hout. Bij nieuwbouw worden ze zelden tot nooit geplaatst. Dit soort poort is goed als je geen auto hebt en enkel snel de fiets binnen wilt kunnen plaatsen. Ook is het ideaal wanneer je een zeer kleine garage hebt die dicht bij het woongedeelte ligt om weinig warmte te verliezen. Een sectionale poort staat wel even open waardoor je meer warmte verliest. Je hebt wel ruimte nodig om de deuren te kunnen openen. Een duopoort kies je voornamelijk voor het uitzicht.”

Richtprijs: 3.500 à 4.000 euro (inclusief plaatsing, manuele bediening)

4. Rolpoort

© Shutterstock

“Een garagerolpoort is als het ware een grote rolluik bestaande uit kleine lamellen die oprollen. Ze zijn verkrijgbaar in staal, PVC en aluminium. “Het grote voordeel van dit systeem is dat je er veel ruimte mee bespaart. Er moeten geen rails aan het plafond of wanden bevestigd worden. Je hebt enkel een rolluikkast die aan de buiten- of binnenkant boven het luik wordt geplaatst. Vaak wordt voor dit systeem gekozen in ondergrondse garages waar meerdere garageboxen naast elkaar liggen en er weinig ruimte is.”

Richtprijs rolpoort: vanaf 3.500 euro (standaardmaat, inclusief plaatsing)