Een nieuwe meid voor alle elektrische tuinwerk: het e-Multi-star®-systeem

Wolf-Garten gaat een flinke stap verder in zijn één-steel-voor-alle-gereedschap idee. Het lanceert een elektrische opvolger van zijn multi-star® kliksysteem, waarbij één basissteel te combineren is met 70 opzetstukken. Basis van het e-multi-star®-systeem is een ergonomische, aluminium accu-steel, met een lengte van 140 cm en een geïntegreerde 18V accu (83,99 euro). Deze is te combineren met vijf accu-aangedreven gereedschappen: een heggenschaar (79,99 euro), kettingzaag (104,99 euro), gazontrimmer (41 euro), takkenschaar (115,49 euro) en een grasschaar (46,99 euro). De muurbevestiging van de steel is ineens de oplader, zodat je het gereedschap altijd gebruiksklaar is.

Informatie: www.wolf-garten.com