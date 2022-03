Mooi in de tuin, als kamerplant of in een boeket: Calla of Calla-lelie

Mooi en meer: Deze plant met stijlvolle bloemen is zowel mooi zomaar ergens in de tuin als in vol ornaat en solitair in een pot op terras of balkon. Ze charmeert met op elke bloemsteel een groot gekleurd schutblad rond de eigenlijke bloeikolf. Haar kleuren: wit, rood, geel, roze, paars, oranje, groen, zwart en tweekleurig. Fuego (zie foto) gaat zelfs voor een vlammend effect. Calla kan ook een leven als kamerplant aan en past evenzeer als snijbloem in een vaas.

Expert: Calla’s of Calla-lelie (let op dit is geen lelie, wel familie van de aronskelk) groeit uit een knol. Stop die tien centimeter in de grond. Zijn wortels komen namelijk uit de bovenste helft en duiken pas dan de dieperik in. Na ongeveer drie maanden heb je bloemen. Plant best niet in volle zon. Vanaf november moet je denken aan overwinteren. Bescherm de plantplek met een pakketje droge bladeren of onder mulch of spit de knollen uit de grond en bewaar ze droog en vorstvrij.

Groenwijs: Callabloemen snij je niet, je plukt ze. Bij snijden blijft er steeds een stukje steel in het hart van de plant achter en dat geeft kans op rot. Schuif je hand zo diep mogelijk langs de bladloze bloemsteel tot in het hart van de plant en geef een korte, maar stevige ruk. Ideaal is het als je het harde, witte gedeelte dat aan de steel zit mee hebt. Snij het er niet af bij het in de vaas zetten, het voorkomt dat de steel snel krult.