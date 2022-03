Sereen beiaardconcert in Lommel ter nagedachtenis van busongeval Sierre

herdenkingsconcert voor de slachtoffers van het busongeval in Sierre. Dit moment trok enkele toehoorders die stilstonden bij deze dramatische gebeurtenis van tien jaar geleden.

“Ik heb gekozen voor serene muziekstukken waarvan ik hoop dat ze een steun kunnen betekenen”, motiveerde Janssens. “Naast composities van Bach, Handel en Mozart speel ik ook ‘Con te partirò’ van Bocelli en ‘Een ster’ van Stan Van Samang. Het gaat om muziek die ook zonder woorden een boodschap uitdragen.” Miel Snoeks zakte speciaal uit Hechtel af om te luisteren. “Ik heb zelf altijd lesgegeven in het lager onderwijs. Als je heel je carrière met kinderen hebt gewerkt en met hen ook op sneeuwklassen bent geweest, dan grijpt een ongeval zoals dit je hard aan. Tien jaar geleden ben ik ook naar afscheidsplechtigheid in De Soeverein geweest, en toen ik las over dit concert wou ik aanwezig zijn. Gewoon om mijn steun te blijven betuigen.” Stadsbeiaardier Luc Rombouts van Leuven speelde woensdagnamiddag een herdenkingsconcert voor de slachtoffers uit Heverlee.

(gvb)