Riemstenaren zamelen twee volle vrachtwagens in voor Oekraïne

De Riemstse Dienst Welzijn heeft een inzamelactie voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne georganiseerd. In nauwelijks twee halve dagen tijd werden twee overvolle vrachtwagens aan hulpgoederen ingezameld.

De inwoners van Riemst konden de voorbije dagen in het gemeentelijk magazijn terecht met hulpgoederen voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Op het verlanglijstje stonden onder meer droge voeding, medisch materiaal (EHBO-koffers, verbanden, rolstoelen,...), beddengoed, slaapzakken, tenten, slaapmatjes, thermisch ondergoed, drinkwater, hygiëneproducten, maandverbanden, luiers, batterijen, powerbanks, communicatiemiddelen, jerrycans en generatoren.

“De respons van de Riemstenaren is enorm”, zegt Elien Severens van de jeugddienst die samen met collega’s Claudine, Marijke en Hanne van de afdeling Welzijn de ontvangst van de goederen in goede banen leidde. “Honderden sympathisanten, heel wat handelaars en apothekers overrompelden ons met materiaal. Matrassen, beddengoed en slaapzakken werden dinsdag al overgebracht naar Zaal De Bond in Val-Meer waar 52 vluchtelingen konden overnachten vooraleer ze woensdag naar gastgezinnen vertrokken.”

Al het ingezamelde - minstens twee volle vrachtwagens - wordt naar het centrale depot bij het Consulaat van Oekraïne in Borgloon overgebracht. Daar zorgt ere-consul Kris Beckers voor het verdere transport naar Oekraïne waar het rechtstreeks bij de behoeftigen zal worden geleverd.

