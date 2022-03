Rottweiler vastgebonden aan drie betonblokken en in Albertkanaal gedumpt

In de Kanaalstraat in Lummen is dinsdag een lugubere vondst gedaan aan de oever van het Albertkanaal. Er dreef een dode hond in het water, die een koord met drie betonblokken rond zijn nek had. De politie LRH is een onderzoek gestart.

Het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen kreeg dinsdag een oproep binnen van Welkom Wolf over wat leek op een verdronken wolf in het Albertkanaal in Lummen. Het beest dreef met het achterwerk naar boven op het water. Ter plaatse bleek het om een Rottweiler te gaan. “Het kadaver werd met een schepnet aan de kant gehaald. De hond is gechipt in Roemenië, maar de chip is niet geregistreerd in België”, zeggen ze bij het Natuurhulpcentrum.

De hond werd duidelijk moedwillig verdronken. Het had een koord rond de nek met daaraan drie betonnen klinkers. “Het dier lag al enige tijd in het water”, klinkt het. Het Natuurhulpcentrum contacteerde de politie LRH, die de feiten bevestigt. “We hebben een proces-verbaal opgesteld, dat wordt overgemaakt aan het parket. Onze dierenpolitie voert het verder onderzoek naar de feiten.” Wandelaars of fietsers die iets verdachts hebben gezien langs het kanaal, mogen de dierenpolitie op de hoogte brengen via het e-mailadres pz.lrh.dieren@police.belgium.eu.(RDr/siol)