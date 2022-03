Johann Leten (Voka): "Deze oorlog heeft nog grotere economische gevolgen dan de coronacrisis"

Veel Limburgse bedrijven zien hun omzet door de oorlog slinken. Voor onze provincie betekenen Rusland en Oekraïne vijftien procent van de totale verre export. Voka Limburg krijgt veel vragen over betalingsmoeilijkheden, onzekerheid van leveringen en ook over de gevolgen van sancties tegen Rusland. "We rollen van de ene crisis in de andere crisis. We stellen vast dat dit misschien nog nog grotere gevolgen dan de coronacrisis. Oorlog zorgt voor onzekerheid," zegt Johann Leten van Voka Limburg. De werkgeversorganisatie vraagt daarom dat de overheid extra maatregelen neemt.