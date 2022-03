Is bier sexy? Seksuoloog geeft lezing op Heusdens bierfestival: “Het verhoogt je libido”

Niet wijn of champagne, maar bier is het liefdeselixir bij uitstek. Dat vindt seksuoloog én bierkenner Gerard Gielen uit Hasselt, die er een lezing over geeft op het bierfestival The Beer Experience. Hij neemt de meest lustopwekkende ingrediënten en stomende etiketten voor ons onder de loep.

The Beer Experience in Heusden-Zolder, op 19 en 20 maart, is als bierfestival enig in zijn soort: naast muziekoptredens zijn er ook tastings, lekkernijen en interessante lezingen over bier. Een van die ‘masterclasses’ wordt gegeven door Gerard Gielen, een seksuoloog die zich ook zytholoog mag noemen. “Vaak wordt vooral wijn gezien als romantisch en sensueel”, zegt de seksuoloog met een eigen praktijk in Hasselt. “Niet logisch, want veel bieren hebben verleidelijke namen en zwoele etiketten. Bier bevat bovendien ook meer afrodiserende ingrediënten dan wijn: niet enkel druiven, maar ook lustopwekkende groenten en fruit, noten, granen en oesters. Zo bevatten de stouts (donker bier op basis van gebrande of geroosterde mout, nvdr.) chocoladetoetsen en bestaan andere bieren bijvoorbeeld uit een vleugje witte marjolein, honing, koriander of aardbeien.”

Een beetje alcohol

Het lijstje met afrodisiaca is eindeloos. “Maar je moet natuurlijk geen wonderen verwachten. Bepaalde ingrediënten bevatten effectief lustopwekkende eigenschappen, die in kleine hoeveelheden een minimale invloed kunnen hebben, maar vooral tot de verbeelding kunnen spreken. Soms kan de vorm van een vrucht of groente al volstaan om zinnenprikkelend te zijn.” Alcohol an sich kan effectief lustopwekkend werken: “Een beetje alcohol brengt je sowieso in een meer gemoedelijke en romantische sfeer, het vermindert je remmingen wat. Bovendien kunnen de fyto-oestrogenen en ijzer in bier ervoor zorgen dat je het wat langer uithoudt in bed. Dat geldt vooral voor mannen. Beperk je tot enkele glazen, want bij overdaad heeft bier een omgekeerd effect op je libido en op seks. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen”, zegt Gielen.

Welke biertjes zou de seksuoloog dan tippen? “Tijdens het festival kan je ACAN’s Mallow Tree van de North Antwerp Brewery proeven, een fruitig bier met jus van de cacaovrucht. De HipHop Funky Chicken van De Keukenbrouwers bevat ook een toets van Australische pepers die je een tinteling bezorgen. En chocolatier en zytholoog Werner Callebaut komt tijdens het festival vier bijzondere pralines en evenveel bijpassende biersoorten serveren. Chocolade zou je ook in een betere stemming brengen, omdat het naar verluidt bepaalde endorfines opwekt.”

Stoute etiketten

Tot slot: brouwers doen ook hun best om je via de etiketten op hun bierflesjes rode oortjes te bezorgen.

“Full Moon 12 van Triporteur is naar eigen zeggen een duivelse parodie op de klassieke ‘12’-bieren”, vertelt Gerard. “De engeltjes met hun korte rokjes en decolleté op het etiket spreken voor zich, om nog maar te zwijgen over de pater die met zijn hand onder het rokje glijdt.”

Ook de Trippel Blond van de Nachtraafbrouwers, een bier waarvan maar 500 stuks worden uitgebracht, heeft een bijzonder etiket. “Kunstenaar Jan Bosschaert ontwierp een afbeelding van een jongedame in sexy ravenkostuum. Relaxed gelegen op een bierketel, en nippend van het bier onder de vollemaan.”

Masterclass sensuele bieren met seksuoloog/zytholoog Gerard Gielen, 19 maart om 18.30 u. De foodpairing met Werner Callebaut is volzet.