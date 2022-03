Tadej Pogacar is op zijn hoede voor Evenepoel: “Ik weet niet of ik explosiever ben dan Remco”

Tadej Pogacar (UAE Emirates) greep dinsdag in een vlakke sprintersetappe in Tirreno-Adriatico één seconde terug op z’n achterstand op Filippo Ganna en Remco Evenepoel. “Elke seconde telt”, sprak hij woensdag voor de start van de derde etappe in Murlo.

Pogacar was bij de pinken dinsdag en greep de bonificatieseconde. “We zaten vooraan, elke seconde telt en we zijn er gewoon voor gegaan. Zo’n gratis seconde is altijd welkom”, lachte hij. Woensdag is opnieuw een etappe voor de sprinters. “Maar toch is het opletten geblazen”, vindt hij. “Er kan altijd iets gebeuren, je moet de focus houden, ook in dit soort etappes.”

Donderdag wacht de eerste echte test voor het klassement. Er wordt verwacht dat Pogacar tijd zal terugnemen, zeker op de explosieve klimmetjes die de rit kenmerken. “Ik weet niet of ik explosiever ben dan Remco”, repliceerde de Sloveen. “Ik heb nog nooit tegen hem gekoerst. We zullen donderdag en vrijdag zien wie de snelste is.”

Tirreno-Adriatico is het eerste duel tussen beide heren. “Ik kijk uit naar deze koers, deze strijd, maar ik koers niet alleen tegen Remco”, eindigde de tweevoudige Tourwinnaar. “Er zijn hier ook nog veel andere klassementsrenners. Ik moet niet alleen op hem focussen, hoe dan ook wordt het een spannende strijd.”