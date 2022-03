Verkeershinder na ongeval op Klaverblad in Lummen

Op het Klaverblad in Lummen is woensdag rond 14.15 uur een ongeval gebeurd. De bestuurder van een bestelwagen werd gewond afgevoerd. Het ongeval zorgt voor verkeershinder op de E313 richting Hasselt.

Het ongeval gebeurde op de aansluiting van de E313 vanuit Antwerpen naar de E314 richting Nederland. Het is nog niet duidelijk of er ook een tweede voertuig bij betrokken was. Door het ongeval werd één rijstrook afgesloten, wat voor verkeershinder zorgt op de E313 richting Hasselt. siol