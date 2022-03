Oud-advocate maakt eigen zus miljoen armer

De verdachte is al bijna vijf jaar geen advocate meer, maar maakte de nodige naam en faam in Noord-Limburg. Ze vormde twee handen op een buik met haar zeven jaar oudere en kinderloze zus. Het slachtoffer was gouvernante en woonde in bij de mensen die ze gezelschap hield. De vrouw vertrouwde haar zus en schakelde haar gedurende veertig jaar in om haar financiën te beheren. Daar kreeg ze in 2016 spijt van toen ze intussen bij haar zus was gaan inwonen. De gedupeerde wou haar spaargeld aanspreken, maar dat bleek flink tegen te vallen. Ze stapte naar de rechtbank en diende een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen de haar zus en haar drie kinderen. “Onze tante heeft toen een vriendin leren kennen. Een onruststoker, een intrigante. Ze heeft tante voortdurend opgestoken en daardoor is er ruzie ontstaan”, aldus haar neef.

Uitgaven

Advocaten Patrick Verachtert en Ysbert Drees stellen dat hun cliënte, die tot haar 85ste heeft gewerkt, een miljoen euro armer is gemaakt. “De huurgelden die ze opstreek van een woning kwamen terecht op de rekening van haar zus die ze toen vertrouwde. Ook al omdat ze een advocate was. In naam van het slachtoffer gaf ze enorme bedragen tot 2.000 euro als nieuwjaarsgeschenk of bij verjaardagen. Er zijn tal van persoonlijke inkopen geweest: juwelen, Zwitserse franken, gordijnen, parkeerplaatsen, stookolie, reparaties aan het dak … Alles werd gekocht met de bankkaart van onze cliënte.” Ook was er sprake van een schenking van 250.000 euro aan haar neef en nichten. “Op die manier hoopte de burgerlijke partij latere hoge successierechten vermijden. Ze is daarmee akkoord gegaan en heeft dat getekend”, sprak advocaat Raf Verbruggen namens zijn voormalige confrater.”

Verdwenen huurgelden

De procureur sprak over een triestige zaak die intussen uitgemond is in een procedureslag. “Eentje waaruit geen winnaars komen.” Hij zag enkel een bezwaar in de 43.000 euro aan huurgelden die op de rekening van de oud-advocate zijn beland. “Er is geen enkel spoor van toezegging of een papier: een triestige familiezaak. Ik vorder gezien de leeftijd 6 maanden cel met uitstel en 200 euro.” Voor de schuldvraag van de neef en nichten zei hij zich te gedragen naar de wijsheid van de rechtbank. “Die 43.000 euro? Dat zijn ingehouden huurgelden omdat de zus een schuldbekentenis had gedaan”, aldus Raf Verbruggen. “Zij had een huis gekocht en met de huurgelden is de schuld teruggevorderd. Het is jammer dat er van sommige uitgaven niet meer op papier is gezet. Maar alles is te goeder trouw gedaan.” Hij vroeg de vrijspraak voor zijn cliënte. Ook raadsman Michiel Van Kelecom vroeg dat in naam van de kinderen van de voormalige advocate. “Hoe kan het dat iemand gedurende 40 jaar nooit naar zijn rekening kijkt om dan vast te stellen dat er niets meer op staat”, vroeg de rechter zich luidop af. Ze hekelde het onderzoek: “Dit wordt puzzelwerk. ‘Trek maar uw plan’, dat is niet correct en ook niet de eerste keer. Ik ben het beu. Als het parket niets uitzoekt, zullen ze ook niets vinden.” Het vonnis volgt op 6 april.