Uit Formule 1 gezette piloot Mazepin zet fonds op om gedupeerde Russische sporters te ondersteunen

De 23-jarige Mazepin reageerde eerder al erg ontgoocheld op zijn verbanning uit de Formule 1, waar hij vorig jaar dankzij de vele miljarden roebels op de bankrekening van vader Dmitri was terechtgekomen. Dmitri Mazepin is eigenaar van het kunstmestbedrijf Uralkali, dat in ruil voor het zitje van zijn zoon hoofdsponsor van het team werd. Dmitri Mazepin heeft echter nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin en daarom werd de samenwerking met het bedrijf reeds stopgezet.

Ook deze keer komt Uralkali met de nodige centen over de brug. Het bedrijf heeft een juridische procedure aangekondigd tegen Haas om de sponsorgelden terug te vorderen. Het vrijgekomen budget wordt geïnvesteerd in het fonds ‘We Compete As One’. “We gaan van start met de Russische paralympische ploeg, die niet mocht deelnemen in Peking”, aldus Mazepin, die het “gebrek aan neutraliteit” in de sportwereld betreurt.

In zijn seizoen in de F1 sprokkelde Mazepin in de Haas VF-21 geen enkel WK-punt. In Azerbeidzjan zette hij met een veertiende plaats zijn beste resultaat neer. Vanwege zijn talloze slippers werd hij in de paddock al snel omgedoopt tot ‘Maze-spin’.