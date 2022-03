Maaseikse autodief (22) belandt in gracht: wrak nog amper 5 euro waard

Een 22-jarige man uit Maaseik krijgt een celstraf van zes maanden en een geldboete van 400 euro omdat hij een auto stal. Tijdens zijn vlucht belandde hij met het voertuig in de gracht.

Op 27 juni 2020 liep de twintiger een café binnen in Maaseik. De eigenares van het café had haar autosleutels op een van de tafeltjes laten liggen. De dronken man greep de sleutels vast en liep naar buiten. “Hij scheurde weg met de auto van mijn cliënt”, zo sprak de raadsman van de vrouw.

Tijdens de dollemansrit belandde de autodief uiteindelijk in de gracht. “Hij heeft toen zelfs nog iemand gebeld om te vertellen dat hij in de gracht stak”, aldus de procureur. “Toen de agenten ter plaatse aankwamen gooide de man de sleutels van de auto naar de inspecteurs. De auto was zwaar beschadigd.”

De man, die eerder al veroordeeld werd voor verkeersinbreuken, krijgt een celstraf van zes maanden en een geldboete van 400 euro. Aan de burgerlijke partij moet hij een bedrag van 4.722 euro betalen voor de schade aan het voertuig, de takelkosten en de morele schade. De vrouw kocht de auto aan voor 2.850 euro. Na de crash was het wrak nog amper 5 euro waard.