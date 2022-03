176.000 euro boete voor vervuilde containers bij bedrijf in Bocholt

De twee containers van een Nederlands recyclagebedrijf werden in de Antwerpse haven onderschept door de douane. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Een 39-jarige Nederlander krijgt een celstraf van 1 jaar omdat hij met zijn recyclagefirma containers vol puin via een transportbedrijf uit Bocholt wilde verschepen naar Turkije.

Op 11 december 2019 werden twee containers van een Nederlands recyclagebedrijf in de Antwerpse haven onderschept door de douane. De containers werden getransporteerd door een transportfirma uit Bocholt in opdracht van de 39-jarige Nederlandse bedrijfsleider van de recyclagefirma.

De twee containers werden terug naar de terreinen in Bocholt gebracht. Daar voerden inspecteurs een controle van de lading uit. Al snel bleek de inhoud van de containers niet overeen te stemmen met de bijgevoegde documenten om de lading te mogen transporteren. “Op de documenten werd vermeld dat er plastiek vervoerd werd, maar in werkelijkheid was de lading volledig vermengd met andere afvalstoffen”, aldus de Tongerse procureur. “In Turkije geldt bovendien een invoerverbod voor dergelijke afvalstoffen.”

Buiten plastiek zat er ook hout, rubber, metaal, textiel, lijmresten en elektrische apparaten in de containers. Volgens de procureur ging het dus bewust om de vervalsing van de verplichte documenten.

Dwangsom

Uit onderzoek bleek het Nederlandse bedrijf het eerder al niet nauw nam met de voorschriften. Op 25 oktober 2019 werd er ook al een container tijdens een gecoördineerde actie in Beveren onderschept waarbij de lading niet voldeed aan de regelgeving omdat de inhoud van de container ook toen verontreinigd bleek met hout, metaal, PVC en papier.

De Nederlandse bedrijfsleider krijgt voor deze inbreuken een celstraf van een jaar, geldboetes van 16.000 euro en 80.000 euro, een verbeurdverklaring van 305.146 euro en een bestuursverbod van tien jaar. Zijn bedrijf moet boetes van 16.000 euro en 160.000 euro ophoesten. De rechtbank legt ook een exploitatieverbod op totdat alle nodige vergunningen in orde gebracht zijn, met een dwangsom van 250 euro per dag.

772 ton plastic

Volgens de Tongerse rechter stond het transportbedrijf in Bocholt enkel in voor de opslag en het vervoer van de containers en niet voor de kwaliteitscontrole. Volgens de rechter hielden ze zich echter niet aan de voorschriften van hun vergunning om niet meer dan 100 ton afval op te slaan. Zo zou er op een bepaald moment 772 ton plastic op het bedrijfsterrein aanwezig geweest zijn. Hiervoor krijgt de Bocholtse bedrijfsleider de opschorting. Zijn bedrijf moet wel een boete van 8.000 euro, waarvan 4.000 euro effectief, betalen.