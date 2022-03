Wie wil er helpen kinderen veilig oversteken in Zonhoven-centrum?

Het oudercomité van basisschool de Zonnewijzer in Zonhoven is dringend op zoek naar sympathieke (groot)ouders die ’s ochtends en in de namiddag willen helpen met het veilig laten oversteken van kinderen.

Maandag 14 maart vanaf 18.30 uur is een opleiding voorzien voor kandidaten die graag gemachtigde opzichter willen worden. Als ze nadien beslissen om mee te helpen, krijgen ze het materiaal zoals een fluohesje, een bordje, en zijn ze uiteraard ook verzekerd. De opleiding wordt gratis gegeven in de eetzaal van de school op een groot scherm. Als er een poule is van een groep (groot)ouders kunnen in de omgeving van de school verschillende kruispunten voorzien worden van vrijwilligers, en kunnen de kinderen veilig oversteken. Op die manier durven vanaf de lente hopelijk ook meer kinderen te voet of met de fiets naar school komen. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen kan ten laatste vrijdag een mailtje sturen naar oczonnewijzer@gmail.com. Vrijwilligers worden op de opleiding van maandag alvast verwelkomd met koffie en taart.

TR