Een slamdunk! ‘Winning Time’ vertelt swingend verhaal achter basketteam LA Lakers

Jerry Buss (een geweldige John C Reilly) stelt Magic Johnson voor. Laat u niet foppen door de korrel op het beeld: dit is een fictiereeks. — © HBO

Er wordt amper gebasket in ‘Winning Time’, en toch is de reeks op Streamz over het ontstaan van een purpergele basketdynastie een slam dunk. Welkom in de wondere wereld van de LA Lakers van de eighties, eentje van seks, drugs en geweldig basketbal.

Nu kijken wereldwijd miljoenen ogen naar de stuntende wereldsterren in de NBA. Dat was ooit anders: eind jaren 70 had het parket van de Amerikaanse basketbalcompetitie veel van zijn glans verloren. Tot Dr. Jerry Buss in 1979 het kantoor van de krasselende Los Angeles Lakers binnenwandelde en de boel eens goed boende. Buss was een aalgladde selfmade man, een flamboyante flierefluiter, maar bovenal een visionair. Hij wist dat de sport smeekte om sterren die het volk voor het tv-toestel en in de zitjes kreeg. Die vond hij in de piepjonge Earvin ‘Magic’ Johnson: de showman wordt van de schoolbanken geplukt en tilt het groepje nukkige toppers mee op richting vijf kampioenschappen. Al zal zijn al te grote seksuele appetijt mee het einde van de Showtime Lakers inluiden, wanneer hij in ‘91 moet aankondigen dat hij HIV heeft. In Chicago maakt ene Michael Jordan met zijn Bulls dan al het mooie weer.

Gedroomde vertolker

© Warrick Page/HBO

Buss en Johnson zijn de twee grote steunpilaren van Winning Time, de HBO-reeks die een swingende inkijk geeft in de glorierijke jaren tachtig voor het iconische purpergele team. En de chaos die erbij kwam kijken omdat neer te zetten. Want er lopen wat figuren rond in de kleedkamer van The Forum, de oubollige arena die de Lakers dan hun thuis noemen. Neem nu Jerry West. De legendarische speler en coach, wiens silhouet het logo van de NBA werd, is een drankverslaafde zeur met een zeer kort lontje. De andere sterren in het team, zoals Kareem Abdul-Jabbar, zijn onverbeterlijke ijdeltuiten die meer bezig zijn met de LA lifestyle. Dan weet je: dat gaat glitter en gensters geven op het parket. Zeker omdat de reeks met komisch acteur John C. Reilly de gedroomde vertolker van Buss heeft gevonden. Hij zet de legendarische eigenaar van het team perfect neer, een en al charisma en grote dromen in een wel erg wijd openstaand hemdje.

Smullen van basket

Debuterend acteur Quincy Isaiah als Magic Johnson. — © HBO

Door al die interne intriges duurt het even voor de bal aan het botsen gaat. Maar zodra de eerste basketbal opgeworpen wordt, is het smullen geblazen. De actie en het zweet spatten van het scherm, en als kijker heb je precies zitjes op de voorste rij. Er is overigens niks mis met je tv: de vervaagde kleuren en zwarte vlekjes op je beeldbuis komen door het feit dat er effectief eighties camera’s werden gebruikt. Alles voor die authentieke eighties look and feel. Bovendien is dit het kindje van Adam McKay, die met zijn klimaatsatire Don’t Look Up onlangs hoge ogen gooide. Wat dus betekent: een hyperkinetische stijl, een lawine aan knipoogjes, en acteurs die je geregeld toespreken met een extra woordje uitleg. Geen overbodige luxe, als je pakweg het verschil tussen point guard en center niet kent.

Dat Winning Time daardoor af en toe een loopje neemt met de waarheid deert dan niet zo. Ook bij het aansnijden van zware maatschappelijke thema’s - zoals het feit dat de overwegend zwarte spelers vooral oude blanke bazen hebben - slaat de reeks soms een gat in de lucht. Maakt niet uit: dit is vooral genieten van potjes gebekvecht tussen grote ego’s. Van het liederlijke showbizzleven in LA. En van basketbal. Een slam dunk, dit.

‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’, elke maandag een nieuwe aflevering op Streamz.