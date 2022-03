Eén jaar ‘Operatie Sky’: 4,5 miljard euro aan drugs in beslag genomen, 888 verdachten opgepakt

118 dossiers die al liepen, zijn verrijkt met de informatie die uit de ontcijferde berichten kon gepuurd worden. De speurders hebben ook meer dan 90 ton drugs in beslag genomen, goed voor een straatwaarde van 4,5 miljard euro, en geld en goederen voor een waarde van bijna 60 miljoen euro.

Sky ECC was een versleutelde chatdienst die alleen draaide op speciaal daarvoor ingestelde smartphones. De kosten voor de toestellen begonnen bij 729 euro en een abonnement kostte 2.200 euro per jaar of 600 euro voor drie maanden. Sky ECC adverteerde zichzelf als een dienst voor mensen die maximale privacy vereisen. In de praktijk zou de dienst vooral populair geweest zijn in de georganiseerde misdaad.

Een miljard berichten

Begin 2021 slaagde de federale gerechtelijke politie (FGP) erin de encryptiesoftware SKY ECC te kraken. De jaren voordien waren al 185 zogenaamde cryptofoons, smartphones die speciaal waren ingesteld om met de software te werken, in beslag genomen maar tot dan bleek het voor de politiediensten technisch niet mogelijk om die uit te lezen. Eenmaal de software gekraakt was, konden de speurders een miljard berichten onderscheppen, waarvan er een jaar later al enkele honderden miljoenen ontcijferd werden.

Dat gaf op 9 maart 2021 aanleiding tot meer dan 200 huiszoekingen en 48 arrestaties maar een jaar later zijn de resultaten nog veel groter.

“Daarenboven zijn er ook enkele tientallen gevallen van corruptie aan het licht gebracht”, zegt adjunct federaal procureur Eric Bisschop. “Dat is naar mijn mening nog het meest verontrustend. Want met hun bedreigingen en chantage of illegale beloningen moeten deze maffia-achtige verschijnselen snel worden uitgeroeid. In dat opzicht zijn de resultaten van SKY ECC na één jaar zeer positief. Tonnen drugs zijn niet op onze starten of bij onze burgers terechtgekomen. Talrijke criminele organisaties zijn opgepakt, gedestabiliseerd en uitgeschakeld.”

De speurders hebben ook een duidelijker zicht gekregen op de georganiseerde criminaliteit in België. “We hebben criminelen in het vizier gekregen die we nog niet kenden, en we hebben de werkwijze en methodes van de criminele organisatie beter leren kennen”, zegt Yve Driesen van de FGP Antwerpen.