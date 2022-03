Opgeviste Ben Broeders maakt Belgische selectie van 12 atleten voor WK atletiek indoor compleet

Belgian Athletics heeft woensdag de selectie voor het WK indooratletiek in Belgrado van 18 tot en met 20 maart bekendgemaakt. De selectie bestaat uit twaalf individuele atleten, inclusief de opgeviste Ben Broeders, en twee aflossingsploegen.

Broeders, de nationale recordhouder in het polsstokspringen, voldeed niet aan de limiet, die op 5m81 stond. World Athletics viste hem echter op en Belgian Athletics neemt die uitnodiging aan. Cynthia Bolingo is er zoals verwacht niet bij in Belgrado door een knieblessure.

De selectie van de Belgian Tornados bestaat uit Alexander Doom, Julien Watrin, Jonathan Sacoor en de drie broers Kevin, Jonathan en Dylan Borlée. De Belgian Cheetahs reizen naar Belgrado met Hanne Claes, Imke Vervaet, Noami Van den Broeck, Camille Laus en nieuwkomers Nina Hespel en Helena Ponette.

De volledige selectie:

Vrouwen: Rani Rosius (60m), Anne Zagré (60m horden), Camille Laus (400m, 4x400m), Noor Vidts (vijfkamp), Imke Vervaet (4x400m), Noami Van den Broeck (4x400m), Hanne Claes (4x400m), Nina Hespel (4x400m) en Helena Ponette (4x400m)

Mannen: Michael Obasuyi (60m horden), Julien Watrin (400m, 4x400m), Eliott Crestan (800m), Aurèle Vandeputte (800m), Ismael Debjani (1.500m), Isaac Kimeli (3.000m), Michael Somers (3.000m), Ben Broeders (polsstokspringen), Alexander Doom (4x400m), Jonathan Sacoor (4x400m), Kevin Borlée (4x400m), Jonathan Borlée (4x400m) en Dylan Borlée (4x400m)