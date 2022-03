Yenno en Panajiotis Tonidis in de gloednieuwe zaak. — © Zahra Boufker

Heusden-Zolder/Beringen

Aan de Guido Gezellelaan in Heusden-Zolder opent vandaag het enige Griekse restaurant van de gemeente. Wie de gloednieuwe gyrosbar O-Ilios van Panajiotis Tonidis (50) en Yenno Tonidis (18) binnenwandelt, waant zich minstens voor even in warmere oorden.