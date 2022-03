Het zit Peter Sagan voorlopig niet mee. Nadat de Slovaakse ex-wereldkampioen begin dit jaar voor de tweede keer in een jaar tijd besmet geraakte met corona, is hij in de Tirreno opnieuw ziek geworden. Sagan staat komt niet meer aan de start in de derde rit. Dinsdag was hij nog vierde geworden in de massastart die gewonnen werd door Tim Merlier.