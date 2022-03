Paaltjes tonen waar straks de Roosterbeek weer gaat stromen

Op het Kerkplein in Zonhoven zijn al de eerste paaltjes in de grond geklopt en verfmarkeringen aangebracht, waar straks de Roosterbeek weer door het centrum zal kronkelen. Zoals bekend wil de gemeente het Kerkplein heraanleggen als een park.

In de jaren zestig werd de ‘Roosterbeek’ in het centrum van het dorp ‘ingebuisd’. Sindsdien stroomt het water onder de Dorpsstraat en het Kerkplein door. Naar het voorbeeld van Bilzen dat de Demer terug door het centrum liet stromen en Tongeren dat de Jeker weer bovengronds liet komen, gaat Zonhoven nu ook de Roosterbeek weer openleggen. De beek maakt straks een mooie boog rond de kerk. Via een brugje kan je tussen kerk en gemeentehuis oversteken.

Een hele generatie Zonhovenaren weet vandaag niet precies waar de beek nu ondergronds door het centrum loopt. Voor het vooronderzoek zijn intussen paaltjes en verfmarkeringen aangebracht. Die laten zien waar straks de beek weer open zal stromen. De hele herinrichting tot park zal - als alles volgens plan verloopt - tegen het einde van 2024 afgerond moeten zijn.

 TR