Neos Maaseik viert voorjaarsfeest op gekende wijze

Voor dit feest had Neos ook gezorgd voor het klassiek opgeleide gitaarkwartet Rosetta. Dit viertal zorgde voor een mooie, gewaardeerde opluistering van het feest. De aanwezigen genoten uiteraard ook van een receptie met heerlijke hapjes en een driegangenmenu, geserveerd door de leden van Gastrimon.Omdat deze feestbijeenkomst werd gecombineerd met de jaarlijkse algemene vergadering was er tussendoor ook nog aandacht voor de financiële stand van zaken van de club, die overigens nog steeds gezond is, en passeerden de activiteiten van afgelopen 2021 nog even de revue. Ondanks het minder goede jaar vanwege corona (met afgelastingen/uitstellen van activiteiten) hebben de leden de mogelijkheid gehad om aan een 45-tal activiteiten deel te nemen.Ook voor de nabije toekomst staan er weer prachtige activiteiten gepland. Heb je interesse kijk dan even op www.neosvzw.be/maaseik.