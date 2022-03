Naomi Osaka speelt tennismatch in voetbalshirt en krijgt als eerste topatlete personage in Fortnite

Noami Osaka staat deze week op de hoofdtabel van het prestigieuze tennistoernooi van Indian Wells (Californië). De Japanse toptennisster speelde dinsdag als opwarmertje mee in The Eisenhower Cup, een kort toernooi op dezelfde locatie met acht speelsters waarin elke match om ter eerste tien punten gemaakt moesten worden.

Osaka won niet, de eindzege en bijhorende cheque van 150.000 dollar ging naar Amanda Anisimova, maar viel wel op door haar ongebruikelijke outfit. Osaka droeg een voetbalshirt met achteraan haar naam en het rugnummer 97 (haar geboortejaar) op. Het shirt was van North Carolina Courage, een Amerikaanse vrouwenploeg waar ze deels eigenaar van is. “Ik wil vrouwelijke atleten steunen zoals anderen mij ooit gesteund hebben toen ik mijn opgang maakte”, verklaarde Osaka. “Ik geef terug wat ik ooit gekregen heb.”

Vanaf donderdag zal Osaka ook opduiken als speelbaar personage in het populaire videospel Fortnite. Dat is een gratis Battle Royale-game waarin maximaal 100 spelers vechten om de laatste persoon te zijn die overeind blijft. Een aantal avatars zijn bekende sporters zoals LeBron James en Neymar. Osaka is de allereerste vrouwelijke atlete waarmee virtueel geknokt kan worden.

© USA TODAY Sports