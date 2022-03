Crescendo hervat repetities

"Ons koor bestaat dit jaar al 53 jaar. En ja, we hebben nog iemand die erbij is van bij de opstart", klinkt het. "Ook hebben we nu een eigen piano kunnen aanschaffen zodat de repetities een stuk beter verlopen. Nu zijn we op zoek naar wat verjonging. Dus als je graag zingt ben je altijd welkom om met ons mee te komen zingen. We repeteren elke dinsdagavond onder de leiding van Marcel Luts van 20 tot 22 uur in de kerk van Lutselus. Tussendoor hebben we een korte pauze."Wil je deel uit maken van het koor ben je altijd welkom op dinsdagavond. Je kan je ook melden bij een van de leden of je kan een mailtje sturen naar crescendolutselus@telenet.be.