Thibau Nys verlengt contract bij Baloise Trek Lions

De negentienjarige Nys verbaasde in september vorig jaar door in het Italiaanse Trento de Europese beloftentitel op de weg te winnen. Daarmee liet hij duidelijk merken dat zijn toekomst deels op de weg zal liggen. Ook niet veel later op het WK in eigen land liet hij zich opmerken. Nadien viel hij uit met een sleutelbeenbreuk, maar hij kwam sneller terug dan verwacht en pakte nog brons op het EK veldrijden. De Belofte van het Jaar kreeg daarna nog af te rekenen met een schouderblessure en een besmetting met het coronavirus. Zijn veldritseizoen sloot hij enkele weken geleden af met een derde plaats in de Sluitingsprijs van Oostmalle, waar hij voor het eerst op het podium stond bij de elite.

“Deze contractverlenging geeft me vertrouwen en zekerheid. Ik ben op een vrij logische manier bij Baloise Trek Lions terechtgekomen, maar ik voel me hier echt thuis. Ik maak deel uit van een hechte groep waar ik helemaal mijn ding kan doen. Door de sterke band met renners en omkadering tillen we elkaar ook naar een steeds hoger niveau”, klinkt het bij Thibau Nys, die bij het team onder de vleugels zit van zijn vader en teammanager Sven Nys.

“Het afgelopen crossseizoen was er een vol ups en downs. Het was knip- en plakwerk door een aantal valpartijen op scharniermomenten. Vooraf had ik er misschien net iets meer van verwacht, maar door de omstandigheden ben ik zeker content met bijvoorbeeld mijn podiumplekken op het EK en WK. De drie overwinningen bij de beloften in de kerstperiode en de podiumplek in de Sluitingsprijs in Oostmalle zorgden voor voldoening en motivatie met het oog op volgend seizoen.”

Ook Yentl Bekaert mocht zijn krabbel zetten onder een nieuwe overeenkomst bij het team. De 22-jarige veldrijder tekende bij voor één seizoen.